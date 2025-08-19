  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pirata della strada Ignora il cantiere in autostrada e sfreccia a 145 km/h sugli 80

Swisstxt

19.8.2025 - 14:24

Ne ha dato notizia la polizia cantonale
Ne ha dato notizia la polizia cantonale
Tipress

Circolava a 145 chilometri orari sull’A2 dove il limite, a causa di un cantiere, è di 80. Un 42enne automobilista, residente in Olanda, è incappato domenica, poco dopo le 20, in un controllo della velocità sull’autostrada, in territorio di Muzzano, mentre viaggiava in direzione nord.

SwissTXT

19.08.2025, 14:24

19.08.2025, 14:39

Il conducente olandese, come riferisce martedì la Polizia cantonale, è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

La polizia ricorda che che la velocità elevata è una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Padre si accorge di aver dimenticato le figlie in autogrill in Italia solo dopo 100 km

Altre notizie

Ticino. Caso Hospita Suisse, creata una Sottocommissione ad hoc

TicinoCaso Hospita Suisse, creata una Sottocommissione ad hoc

Lugano. Botte a madre e padre, via al processo al 46enne del Locarnese

LuganoBotte a madre e padre, via al processo al 46enne del Locarnese

Ecco dove. Arrestato il detenuto fuggito da La Stampa in dicembre

Ecco doveArrestato il detenuto fuggito da La Stampa in dicembre