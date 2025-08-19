Ne ha dato notizia la polizia cantonale Tipress

Circolava a 145 chilometri orari sull’A2 dove il limite, a causa di un cantiere, è di 80. Un 42enne automobilista, residente in Olanda, è incappato domenica, poco dopo le 20, in un controllo della velocità sull’autostrada, in territorio di Muzzano, mentre viaggiava in direzione nord.

Il conducente olandese, come riferisce martedì la Polizia cantonale, è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

La polizia ricorda che che la velocità elevata è una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi.