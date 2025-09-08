Immortalato da un radar Tipress (Foto simbolica)

Due gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale sono state riscontrate dalla Polizia cantonale nell'ambito di due distinti controlli della velocità.

Il primo caso si è verificato il 29 giugno, poco prima delle 23, sull'autostrada A2 in territorio di Balerna. Un'autovettura è circolata in direzione sud a una velocità di 225 chilometri orari dove il limite è di 100.

I contestuali accertamenti avviati hanno permesso di risalire all'identità della conducente che, dopo l'infrazione, aveva lasciato il territorio nazionale. Si tratta di una 22enne italiana residente in provincia di Milano, che nel frattempo è stata rintracciata e interrogata.

Il secondo episodio è avvenuto invece il 29 agosto, alle 21, su via Cantonale a Cresciano. Una 47enne italiana residente in provincia di Vercelli circolava a una velocità di 104 chilometri orari dove il limite è di 50. La donna, che ha tentato ripetutamente di sottrarsi al fermo, è stata fermata in territorio di Biasca grazie al dispositivo messo in atto.

Per entrambe le conducenti è stata inoltrata una denuncia al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Nei loro confronti è stato inoltre intimato il divieto di circolazione in Svizzera.