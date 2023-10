Il corteo a Bellinzona nella sfilata di solidarietà con la Palestina RSI

In Ticino il Movimento per il socialismo (MPS) ha indetto sabato pomeriggio un presidio con alcune centinaia di persone a Bellinzona, presso Largo Elvezia, in solidarietà con la lotta del popolo palestinese.

«Denunciamo e condanniamo tutta l’ipocrisia degli USA, dell’Europa e di tutti i paesi (Svizzera compresa) – si legge nel volantino che riassume il loro messaggio – che accusano di terrorismo la resistenza palestinese mentre hanno sostenuto e sostengono l’occupazione e i crimini di guerra israeliani».

Denunciano tutte le uccisioni dei civili, sia israeliane che palestinesi, e denunciamo tutti i crimini di guerra.

Swisstxt