2mila persone in strada A Bellinzona una nuova manifestazione a sostegno della Palestina

Swisstxt

27.9.2025 - 16:40

In 2mila a Bellinzona a sostegno della Palestina.
In 2mila a Bellinzona a sostegno della Palestina.
KEYSTONE

Circa duemila persone hanno partecipato sabato pomeriggio, nonostante la pioggia, a una manifestazione organizzata a Bellinzona a sostegno della Palestina e contro le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza.

SwissTXT

27.09.2025, 16:40

27.09.2025, 17:34

Hanno sfilato pacificamente per le strade della capitale: il corteo è iniziato a Viale Stazione per proseguire fino a Piazza Governo.

Numerosissime le bandiere palestinesi così come i cartelloni, su molti dei quali si poteva leggere la scritta «stop al genocidio».

L’evento era autorizzato e faceva parte di una serie di manifestazioni nazionali che si sono svolte in altre città svizzere.

