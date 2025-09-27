2mila persone in stradaA Bellinzona una nuova manifestazione a sostegno della Palestina
27.9.2025 - 16:40
Circa duemila persone hanno partecipato sabato pomeriggio, nonostante la pioggia, a una manifestazione organizzata a Bellinzona a sostegno della Palestina e contro le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza.
Hanno sfilato pacificamente per le strade della capitale: il corteo è iniziato a Viale Stazione per proseguire fino a Piazza Governo.
Numerosissime le bandiere palestinesi così come i cartelloni, su molti dei quali si poteva leggere la scritta «stop al genocidio».
L’evento era autorizzato e faceva parte di una serie di manifestazioni nazionali che si sono svolte in altre città svizzere.