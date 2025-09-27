In 2mila a Bellinzona a sostegno della Palestina. KEYSTONE

Circa duemila persone hanno partecipato sabato pomeriggio, nonostante la pioggia, a una manifestazione organizzata a Bellinzona a sostegno della Palestina e contro le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza.

SwissTXT Swisstxt

Hanno sfilato pacificamente per le strade della capitale: il corteo è iniziato a Viale Stazione per proseguire fino a Piazza Governo.

Numerosissime le bandiere palestinesi così come i cartelloni, su molti dei quali si poteva leggere la scritta «stop al genocidio».

L’evento era autorizzato e faceva parte di una serie di manifestazioni nazionali che si sono svolte in altre città svizzere.