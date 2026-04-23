Il nuovo, futuro, volto del quartiere di Besso Fondazione Sergio Mantegazza

A Besso nascerà un nuovo borgo residenziale con 100 appartamenti. Il progetto della Fondazione Borgo Sergio Mantegazza ha ottenuto la licenza edilizia dalla Città di Lugano.

Redazione blue News Swisstxt

Ottanta alloggi saranno a pigione moderata per anziani autosufficienti del territorio, 20 a condizioni di mercato. Previsti anche aree verdi, bar, ristorante, asilo nido e attività commerciali.

L'intento è creare un contesto multigenerazionale e inclusivo per favorire le relazioni di vicinato e contrastare l'isolamento.

Il borgo nasce dalla visione di Sergio Mantegazza, l'imprenditore luganese scomparso nel 2024, di lasciare un segno concreto nella sua città natale.