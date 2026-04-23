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Ok alla licenza edilizia A Besso vedrà la luce un borgo a pigione moderata

Swisstxt

23.4.2026 - 17:28

Il nuovo, futuro, volto del quartiere di Besso
Il nuovo, futuro, volto del quartiere di Besso
Fondazione Sergio Mantegazza

A Besso nascerà un nuovo borgo residenziale con 100 appartamenti. Il progetto della Fondazione Borgo Sergio Mantegazza ha ottenuto la licenza edilizia dalla Città di Lugano.

Redazione blue News

23.04.2026, 17:28

23.04.2026, 17:32

Ottanta alloggi saranno a pigione moderata per anziani autosufficienti del territorio, 20 a condizioni di mercato. Previsti anche aree verdi, bar, ristorante, asilo nido e attività commerciali.

L'intento è creare un contesto multigenerazionale e inclusivo per favorire le relazioni di vicinato e contrastare l'isolamento.

Il borgo nasce dalla visione di Sergio Mantegazza, l'imprenditore luganese scomparso nel 2024, di lasciare un segno concreto nella sua città natale.

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