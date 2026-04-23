A Besso nascerà un nuovo borgo residenziale con 100 appartamenti. Il progetto della Fondazione Borgo Sergio Mantegazza ha ottenuto la licenza edilizia dalla Città di Lugano.
Ottanta alloggi saranno a pigione moderata per anziani autosufficienti del territorio, 20 a condizioni di mercato. Previsti anche aree verdi, bar, ristorante, asilo nido e attività commerciali.
L'intento è creare un contesto multigenerazionale e inclusivo per favorire le relazioni di vicinato e contrastare l'isolamento.
Il borgo nasce dalla visione di Sergio Mantegazza, l'imprenditore luganese scomparso nel 2024, di lasciare un segno concreto nella sua città natale.