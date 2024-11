Non si entra e non si esce RSI/DB

Alle 13 di domenica a Brienz è scattata l’ora X.

Swisstxt

Scaduto il termine impartito agli abitanti per l’evacuazione del villaggio minacciato dall’enorme frana che rischia di staccarsi dalla montagna, le autorità hanno posato dei blocchi di cemento e delle barriere per bloccare tutti gli accessi al paese.

Gli addetti del Comune di Albula – accompagnati da polizia e dai pompieri – hanno svolto un sopralluogo per verificare che in paese non sia davvero rimasto più nessuno.

L’esperienza della prima evacuazione di un anno e mezzo fa ha insegnato che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio: diversi curiosi erano stati scoperti aggirarsi nella zona off limits.

Swisstxt