Per il narghilèFermato 45enne alla stazione di Chiasso con 90 chili di tabacco
Swisstxt
23.1.2026 - 09:51
Un cittadino siriano di 45 anni è stato fermato la scorsa settimana alla stazione ferroviaria di Chiasso dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) con 90 chili di tabacco da shisha, la miscela aromatizzata che viene fumata con il narghilè o pipa ad acqua.
La merce, come rende noto l'UDSC in una nota, è spuntata dal bagaglio di un viaggiatore in possesso di un biglietto per il treno notturno da Zurigo ad Amsterdam.
Interrogato anche dagli inquirenti dell’Antifrode doganale Sud, il 45enne ha dichiarato di aver acquistato la merce a Dubai. L’UDSC gli comminerà una multa.
Il tabacco per la pipa ad acqua è stato sequestrato e verrà distrutto.