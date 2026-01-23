  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per il narghilè Fermato 45enne alla stazione di Chiasso con 90 chili di tabacco

Swisstxt

23.1.2026 - 09:51

La merce acquistata a Dubai
La merce acquistata a Dubai
Keystone

Un cittadino siriano di 45 anni è stato fermato la scorsa settimana alla stazione ferroviaria di Chiasso dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) con 90 chili di tabacco da shisha, la miscela aromatizzata che viene fumata con il narghilè o pipa ad acqua.

,

SwissTXT, Redazione blue News

23.01.2026, 09:51

23.01.2026, 10:01

La merce, come rende noto l'UDSC in una nota, è spuntata dal bagaglio di un viaggiatore in possesso di un biglietto per il treno notturno da Zurigo ad Amsterdam.

Interrogato anche dagli inquirenti dell’Antifrode doganale Sud, il 45enne ha dichiarato di aver acquistato la merce a Dubai. L’UDSC gli comminerà una multa.

Il tabacco per la pipa ad acqua è stato sequestrato e verrà distrutto.

I più letti

Mini giallo: da dove viene il livido sulla mano di Trump?
Chiuso uno storico ristorante per lasciare posto a un palazzo, dietro c'è una stella della Nazionale di calcio
Ambra Angiolini non è più single: ecco chi sarebbe il nuovo amore
Nel tentativo di uscire da un parcheggio, una donna provoca danni per milioni di euro
L'Europa esulta dopo la tregua sui dazi, ma ecco la nuova minaccia di Trump

Altre notizie

News. Arriva la neve, ecco l’allerta meteo

NewsArriva la neve, ecco l’allerta meteo

News. Ospedale Samedan, licenziamenti sicuri

NewsOspedale Samedan, licenziamenti sicuri

Grigioni. Previsti 50 licenziamenti all'ospedale di Samedan

GrigioniPrevisti 50 licenziamenti all'ospedale di Samedan