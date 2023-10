A Coira un nuovo centro profughi nella casema di St. Luzisteig

asilo.

Da tempo la SEM, la Segreteria di Stato della migrazione, è in cerca di strutture, in particolare dell’esercito, adatte a ospitare richiedenti l’ Una soluzione è stata trovata proprio nelle ultime settimane. Si tratta di un alloggio sulla piazza d’armi di Coira, dove potranno essere ospitate sino a 300 persone. «Nella capitale retica verranno ospitati sia richiedenti l’asilo provenienti da varie parti del mondo. In questo momento di forti tensioni in più Paesi stranieri ogni alloggio messo a disposizione dei rifugiati è assai prezioso», ha spiegato Reto Kormann, vice responsabile comunicazione della Segreteria di Stato della migrazione.

Swisstxt