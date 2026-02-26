Immagine d'illustrazione sda

Il Consiglio di Stato ticinese ha noleggiato dei prefabbricati per ospitare i richiedenti l’asilo attribuiti dalla Confederazione ai Cantoni. Essi sorgeranno sul sedime del Seghezzone di Giubiasco in maniera provvisoria, a partire da aprile.

Da tempo il Ticino è alla ricerca di spazi consoni in cui collocare i richiedenti l'asilo, vista la costante pressione migratoria e la difficoltà oggettiva di identificare soluzioni idonee per accogliere queste persone che la Confederazione attribuisce al Cantone.

E ora, fa sapere il Consiglio di Stato in un comunicato stampa, è emersa la possibilità di acquistare i prefabbricati in precedenza utilizzati dal Canton Lucerna quali alloggi. «Questa soluzione logistica presenta numerosi vantaggi in termini di razionalizzazione di impiego delle risorse pubbliche e di capacità di rispondere in modo flessibile e dinamico all’importante variazione del flusso migratorio», spiega.

Essi saranno collocati provvisoriamente nella zona nord ovest del terreno del Seghezzone, a Giubiasco, a partire da aprile.

Sul tema è stato deciso di organizzare una serata pubblica a marzo, aperta alla popolazione locale, «che permetterà di illustrare i dettagli logistici del progetto e di rispondere a eventuali domande».