Gli inquirenti hanno fatto dei passi avanti sul fatto di sangue avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Gnosca, dove due persone – marito e moglie – sono state trovate morte in casa. Lo riporta la RSI.

Redazione blue News Swisstxt

Le persone decedute sono una 47enne ed un 57enne della regione.

Sollecitato dalla RSI, il procuratore pubblico indica che le prime analisi svolte dal medico legale avvalorano la tesi del femminicidio-suicidio: «Azione fisica violenta dell’uomo sulla moglie».

Se la dinamica appare sempre più chiara, scrive la radiotelevisione, è sul movente che dovrà ancora far luce l’inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.