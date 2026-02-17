  1. Clienti privati
L'indagine continua Doppio decesso a Gnosca, si profila la tesi del femminicidio-suicidio

Swisstxt

17.2.2026 - 17:09

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Gli inquirenti hanno fatto dei passi avanti sul fatto di sangue avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Gnosca, dove due persone – marito e moglie – sono state trovate morte in casa. Lo riporta la RSI.

Redazione blue News

17.02.2026, 17:09

17.02.2026, 17:14

Le persone decedute sono una 47enne ed un 57enne della regione.

Sollecitato dalla RSI, il procuratore pubblico indica che le prime analisi svolte dal medico legale avvalorano la tesi del femminicidio-suicidio: «Azione fisica violenta dell’uomo sulla moglie».

Se la dinamica appare sempre più chiara, scrive la radiotelevisione, è sul movente che dovrà ancora far luce l’inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.

