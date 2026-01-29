  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Popolazione A Lugano 118 abitanti in più

Swisstxt

29.1.2026 - 15:29

La popolazione nel comune di Lugano aumenta per il quinto anno consecutivo (foto d'archivio).
La popolazione nel comune di Lugano aumenta per il quinto anno consecutivo (foto d'archivio).
KEYSTONE

La popolazione di Lugano è aumentata per il quinto anno consecutivo. Al 31 dicembre 2025 i residenti permanenti erano cresciuti di 118 unità (+0,2%), attestandosi a quota 64'548.

Redazione blue News

29.01.2026, 15:29

29.01.2026, 15:35

Emerge dai dati statistici che la Città ha pubblicato giovedì, come cita la RSI. I residenti secondari erano 2'827 (+1,8%) e i soggiornanti e frontalieri residenti 1'258 (-3,5%).

A livello di quartiere, la popolazione è aumentata maggiormente nei quartieri Centro (+53), Pazzallo (+38), Pregassona (+37) e Castagnola (+36). Al contrario, il calo è stato più intenso a Cadro (-48), Breganzona (-38), e Pambio-Noranco (-23).

I più letti

Un alto dirigente delle FFS si appropria di milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Vreni Schneider: «Perché proprio Ulrike Maier? Era l'unica madre in Coppa del Mondo»
Follia al 98esimo! Il portiere segna contro il Real e manda il Benfica ai playoff
Il principe William cambia strategia: è in arrivo una specialista per salvare i Windsor
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»

Altre notizie

Ecco perché. L'iniziativa sulla carenza di alloggi a Coira dovrà attendere

Ecco perchéL'iniziativa sulla carenza di alloggi a Coira dovrà attendere

Traffico stradale. Riprendono il lavori sull'A2 nel tratto tra Gentilino e Lamone

Traffico stradaleRiprendono il lavori sull'A2 nel tratto tra Gentilino e Lamone

Progetto Verbano 2030. Inaugurata la nuova centrale termica a Locarno

Progetto Verbano 2030Inaugurata la nuova centrale termica a Locarno