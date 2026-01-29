La popolazione nel comune di Lugano aumenta per il quinto anno consecutivo (foto d'archivio). KEYSTONE

La popolazione di Lugano è aumentata per il quinto anno consecutivo. Al 31 dicembre 2025 i residenti permanenti erano cresciuti di 118 unità (+0,2%), attestandosi a quota 64'548.

Redazione blue News Swisstxt

Emerge dai dati statistici che la Città ha pubblicato giovedì, come cita la RSI. I residenti secondari erano 2'827 (+1,8%) e i soggiornanti e frontalieri residenti 1'258 (-3,5%).

A livello di quartiere, la popolazione è aumentata maggiormente nei quartieri Centro (+53), Pazzallo (+38), Pregassona (+37) e Castagnola (+36). Al contrario, il calo è stato più intenso a Cadro (-48), Breganzona (-38), e Pambio-Noranco (-23).