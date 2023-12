Tipress

Ora a Lugano tutte le fatture emesse dall'Amministrazione comunale si possono saldare anche con Bitcoin (BTC) e Tether (USDT).

Lo ha comunicato martedì la Città. «Con questo passo significativo verso servizi finanziari all'avanguardia – si legge nella nota – la Città di Lugano si pone come pioniera nell'accettazione senza limiti delle criptovalute per tutte le sue transazioni».

La possibilità di pagare in Bitcoin e Tether si estende anche alle fatture emesse in precedenza e non ancora saldate. Le informazioni per effettuare il pagamento in criptovaluta sono disponibili su lugano.ch/cripto.

Swisstxt