News A Lugano sale il moltiplicatore

Swisstxt

22.12.2025 - 23:50

A Lugano tutto da copione
tipress

Il Consiglio comunale di Lugano ha approvato lunedì sera il preventivo per il 2026, che come da messaggio del Municipio presenta un disavanzo di 4,2 milioni di franchi.

SwissTXT

22.12.2025, 23:50

Rosso quindi, ma meno cupo di quello del 2025, che si era fissato a 24 milioni. Accolto anche l’aumento di tre punti del moltiplicatore, motivato in particolare dal grande progetto del Polo sportivo: si passa dal 77% all’80% per le persone fisiche e dall’82 all’85% per quelle giuridiche. Era riunito anche il legislativo di Chiasso, il quale ha approvato i conti che prevedono un disavanzo di 3,8 milioni di franchi e salutato Giorgio Fonio, dimessosi.

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

L'Afghanistan dei talebani sprofonda sempre di piu' nel baratro del disastro economico, con la disoccupazione che dilaga, e i mullah lanciano un estremo appello ai Paesi musulmani perche' riconoscano il governo dei nuovi padroni di Kabul, aprendo la strada a una normalizzazione delle relazioni internazionali e a nuove possibilita' di sviluppo

20.01.2022

