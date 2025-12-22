Il Consiglio comunale di Lugano ha approvato lunedì sera il preventivo per il 2026, che come da messaggio del Municipio presenta un disavanzo di 4,2 milioni di franchi.
22.12.2025
Rosso quindi, ma meno cupo di quello del 2025, che si era fissato a 24 milioni. Accolto anche l’aumento di tre punti del moltiplicatore, motivato in particolare dal grande progetto del Polo sportivo: si passa dal 77% all’80% per le persone fisiche e dall’82 all’85% per quelle giuridiche. Era riunito anche il legislativo di Chiasso, il quale ha approvato i conti che prevedono un disavanzo di 3,8 milioni di franchi e salutato Giorgio Fonio, dimessosi.
