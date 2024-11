Immagine d'archivio Tipress

A Lugano torna la pista di pattinaggio su ghiaccio per il periodo natalizio. La struttura sarà allestita, dal 30 novembre al 24 dicembre, all'interno del Parco Ciani.

Swisstxt

Lo ha annunciato lunedì la Città, presentando il programma delle proposte che animeranno il centro per il Natale 2024: dal 30 novembre al 7 gennaio sono previsti mercatini, chalet gastronomici, un villaggio natalizio e il brindisi di Capodanno sotto l'albero.

Tra le novità, le autorità fanno sapere che il mercatino sarà esteso fino al 7 gennaio, «offrendo più tempo per approfittare delle proposte natalizie» come si legge in una nota.

Swisstxt