Il sindaco di Lugano Michele Foletti Tipress

La Città di Lugano ci crede ed è pronta ad investire nel prossimo lustro 250'000 franchi annui per accogliere il nuovo hub per l'innovazione digitale.

Il trasferimento del Centro di competenza LTCC a partire da febbraio è stato annunciato lunedì dallo stesso Municipio e dall’Associazione Lifestyle Tech Competence Center (LTCC).

La sede sarà situata nel nuovo Dagorà Lifestyle Innovation Hub, in via Peri 21, con una ventina di altre aziende. Dagorà investirà 2 milioni di franchi per la ristrutturazione dell’immobile.

Il nuovo hub, ha detto il sindaco Michele Foletti, «rafforza la posizione di Lugano quale polo internazionale nel settore lifestyletech».

Swisstxt