Il disavanzo preventivato per il 2024 dal comune di Mendrisio è di oltre 3 milioni e mezzo di franchi. Lo riporta la RSI.

Le cifre, rispetto al passato, sono in peggioramento. Questo è dovuto a fattori generali, come ad esempio l'inflazione, ma anche alle spese per la terza età, come case anziani e cure a domicilio, che sono salite di 1 milione e 200.000 franchi.

Il capo dicastero finanze Daniele Caverzasio ha commentato alla RSI: «Il sistema di finanziamento del settore anziani è fortemente perequativo, le città con buona forza economica pagano parecchio».

«La cosa ci preoccupa perché riusciamo poco a governare questa spesa. Abbiamo anche chiesto lumi al Cantone», ha aggiunto.

Aumento del gettito fiscale

C'è però un aumento del gettito fiscale. Grazie a delle ditte attive nel terziario che si sono stabilite nel comune, quello delle persone giuridiche dovrebbe aumentare di quasi 3 milioni.

Anche per questo il comune intende investire nell'edilizia pubblica e nella conciliabilità tra famiglia e lavoro, scrive l'emittente di Comano.