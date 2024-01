I sette candidati del PLR a Mendrisio Ti-Press

Sulla lista per il Municipio ci sono il sindaco Samuele Cavadini e Samuel Maffi. Sono invece 60 i nomi per il Consiglio comunale.

Il sindaco Samuele Cavadini, l’altro municipale Samuel Maffi, Martina Arizanov, Daniela Benzoni, Dario Engeler, Marco Tela e Niccolò Moretti sono i sette candidati che il PLR di Mendrisio schiererà alle elezioni comunali di aprile, nelle quali dovrà difendere il sindacato e i tre seggi conquistati in occasione della scorsa tornata elettorale, grazie ai quali dispone della maggioranza relativa.

Il terzo uscente, Massimo Cerutti, si era separato dal partito in corso di legislatura e dunque non figura sulla lista.

«Sappiamo che la concorrenza è agguerrita, ci saranno più liste rispetto al passato ma siamo pronti», afferma il presidente della sezione locale, Giovanni Poloni.

Per il Consiglio comunale la sezione ha trovato, dice senza alcuna difficoltà, i 60 candidati: 29 sono del borgo e 31 dei quartieri che compongono una città dinamica, tra nuovi progetti e dossier già avviati.

Il traguardo di avere il 50% di donne in lista, però, non è stato raggiunto. L’obiettivo dei liberali-radicali è - anche per il legislativo - di confermare le proprie posizioni. Attualmente dispone di 20 poltrone.