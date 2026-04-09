I consiglieri si unisconoA Paradiso, la Lega diventa UDC
Swisstxt
9.4.2026 - 11:28
Nel Comune di Paradiso, i membri del Consiglio comunale eletti con la Lega dei Ticinesi hanno deciso di unirsi all’UDC.
Redazione blue News
09.04.2026, 11:28
09.04.2026, 11:44
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Secondo il municipale Antonio Caggiano, come riporta RSI, la Lega dei Ticinesi avrebbe progressivamente perso la propria identità originaria, quella che la caratterizzava come movimento radicato sul territorio e vicino ai cittadini.
A suo avviso, si impone quindi un cambiamento di direzione, puntando su figure competenti e orientate all’interesse collettivo.
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