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I consiglieri si uniscono A Paradiso, la Lega diventa UDC

Swisstxt

9.4.2026 - 11:28

Una veduta dall'alto di Paradiso.
Una veduta dall'alto di Paradiso.
Keystone

Nel Comune di Paradiso, i membri del Consiglio comunale eletti con la Lega dei Ticinesi hanno deciso di unirsi all’UDC.

Redazione blue News

09.04.2026, 11:28

09.04.2026, 11:44

Secondo il municipale Antonio Caggiano, come riporta RSI, la Lega dei Ticinesi avrebbe progressivamente perso la propria identità originaria, quella che la caratterizzava come movimento radicato sul territorio e vicino ai cittadini.

A suo avviso, si impone quindi un cambiamento di direzione, puntando su figure competenti e orientate all’interesse collettivo.

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