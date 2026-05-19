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Musica A Pentecoste torna la mini-stagione dell'OSI con due concerti a Lugano

Alessia Moneghini

19.5.2026

Il direttore d'orchestra svizzero Charles Dutoit (foto d'archivio).
Il direttore d'orchestra svizzero Charles Dutoit (foto d'archivio).
KEYSTONE

Durante il fine settimana di Pentecoste, l'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) torna con la sua mini-stagione, accompagnata dal decano dei direttori d'orchestra svizzeri Charles Dutoit e anche dal noto violinista Frank Peter Zimmermann.

Alessia Moneghini

19.05.2026, 16:11

Nel fine settimana di Pentecoste, sabato 23 e domenica 24 maggio, l'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) si esibirà in due concerti per la mini-stagione «OSI a Pentecoste» nella Sala Teatro del LAC di Lugano.

La direzione è affidata al decano dei direttori d'orchestra svizzeri Charles Dutoit, protagonista della speciale collaborazione con i musicisti.

Nata sulla scia del festival Presenza con Sol Gabetta (2022-24), la seconda edizione della rassegna vuole diventare un appuntamento musicale fisso per il weekend di Pentecoste rivolto a un pubblico locale, turistico e internazionale.

Alle 20:00 di sabato il direttore Dutoit accompagnerà il violinista tedesco Frank Peter Zimmermann, uno dei più autorevoli interpreti del genere classico, prima nel Concerto per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven, e dopo nella suite sinfonica Shéhérazade di Nicolaj Rimskij-Korsakov. L'appuntamento musicale è sostenuto dal Comune di Paradiso.

Mentre domenica alle 11:00 il concerto si aprirà con l'ouverture del balletto di Beethoven Le creature di Prometeo, e seguirà la celebre Symphonie fantastique di Hector Berlioz, autore preferito dal maestro vodese.

La prevendita degli abbonamenti e dei singoli biglietti per i concerti è disponibile online su www.osi.swiss e su www.luganolac.ch.

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