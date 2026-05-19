Il direttore d'orchestra svizzero Charles Dutoit (foto d'archivio). KEYSTONE

Durante il fine settimana di Pentecoste, l'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) torna con la sua mini-stagione, accompagnata dal decano dei direttori d'orchestra svizzeri Charles Dutoit e anche dal noto violinista Frank Peter Zimmermann.

Nel fine settimana di Pentecoste, sabato 23 e domenica 24 maggio, l'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) si esibirà in due concerti per la mini-stagione «OSI a Pentecoste» nella Sala Teatro del LAC di Lugano.

La direzione è affidata al decano dei direttori d'orchestra svizzeri Charles Dutoit, protagonista della speciale collaborazione con i musicisti.

Nata sulla scia del festival Presenza con Sol Gabetta (2022-24), la seconda edizione della rassegna vuole diventare un appuntamento musicale fisso per il weekend di Pentecoste rivolto a un pubblico locale, turistico e internazionale.

Alle 20:00 di sabato il direttore Dutoit accompagnerà il violinista tedesco Frank Peter Zimmermann, uno dei più autorevoli interpreti del genere classico, prima nel Concerto per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven, e dopo nella suite sinfonica Shéhérazade di Nicolaj Rimskij-Korsakov. L'appuntamento musicale è sostenuto dal Comune di Paradiso.

Mentre domenica alle 11:00 il concerto si aprirà con l'ouverture del balletto di Beethoven Le creature di Prometeo, e seguirà la celebre Symphonie fantastique di Hector Berlioz, autore preferito dal maestro vodese.

La prevendita degli abbonamenti e dei singoli biglietti per i concerti è disponibile online su www.osi.swiss e su www.luganolac.ch.