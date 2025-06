Intervento della Rega (immagine illustrativa) sda

Il mezzo è precipitato per circa 40 metri mentre percorreva Via Giof. La vita del conduttore è in pericolo.

Un uomo alla guida di un camion tipo Unimog è rimasto ferito in modo grave dopo essere uscito di strada, precipitando per circa 40 metri, mentre percorreva Via Giof in direzione di Piotta, giovedì sera verso le 18.45.

Il veicolo si è ribaltato più volte lungo il pendio, terminando la sua corsa contro un albero.

Il conducente, stando al comunicato stampa della polizia, è stato trovato all’esterno dell’abitacolo.

Il ferito, un 44enne cittadino svizzero domiciliato in Valle Leventina, è stato elitrasportato al pronto soccorso. In base a una prima valutazione medica l’uomo ha riportato serie ferite e tali da metterne in pericolo la vita, stando alla nota in serata delle forze dell'ordine.

Sul posto, oltre ad agenti della polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri di Biasca e dell’Alta Leventina, nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA.