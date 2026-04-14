Fra il 2016 e il 2024A processo il consulente accusato di aver truffato per 20 milioni, chiesti quasi 9 anni di carcere
Swisstxt
14.4.2026 - 13:49
L'accusa ha richiesto 8 anni e 10 mesi di detenzione, nonché 10 anni di espulsione dalla Svizzera, per il consulente finanziario italiano - residente nei Grigioni - accusato di aver truffato circa 20 dei suoi clienti, sottraendo loro una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di franchi.
Redazione blue News
14.04.2026, 13:49
14.04.2026, 14:08
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Come riporta la RSI, le truffe sarebbero avvenute fra il 2016 e il 2024.
Sul 55enne pendono anche le accuse di appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio, anche nella compravendita di auto d'epoca.