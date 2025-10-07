  1. Clienti privati
71enne del Bellinzonese a processo per abusi su fisioterapista

Swisstxt

7.10.2025 - 18:01

Immagine illustrativa
Immagine illustrativa
© Ti-Press / Ti-Press

Un 71enne del Bellinzonese è stato rinviato a giudizio per presunti abusi su una fisioterapista.

SwissTXT

07.10.2025, 18:01

07.10.2025, 18:06

Secondo l'accusa, nel 2023 avrebbe più volte molestato la terapeuta durante le sedute, toccandola e fotografandola contro la sua volontà.

L'uomo è anche accusato di aver picchiato e minacciato l'ex moglie in più occasioni tra il 2020 e il 2023.

Il sostituto procuratore generale Moreno Capella chiederà una pena tra i due e i cinque anni di carcere.

L'imputato, difeso dall'avvocato Walter Zandrini, respinge fermamente tutte le accuse. Sostiene che la fisioterapista era consenziente e che le foto siano state scattate su sua proposta in cambio di un compenso.

