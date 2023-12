Immagine d'illustrazione/foto d'archivio. Ti-Press

Si profila il processo per un 65enne del Locarnese, in carcere dal mese di giugno per i presunti abusi che avrebbe compiuto su due minorenni.

L’arresto è scattato dopo le rivelazioni della sua figliastra, che hanno dato avvio alle indagini. In più circostanze, tra il 2021 e il 2023, l’avrebbe toccata nelle parti intime. Vari episodi sarebbero avvenuti in casa, altri due fuori dalle mura domestiche.

L’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Stillitano, nega però ogni addebito. Così come nega i palpeggiamenti che avrebbe commesso tempo addietro, nel 2010, ai danni di un’altra minore.

Swisstxt