Si è aperto mercoledì, al Tribunale penale a Lugano, il processo contro una 67enne accusata di istigazione e assistenza al suicidio. La donna avrebbe accompagnato sette persone alla morte volontaria a Chiasso.

Secondo l’atto d’accusa, i suicidi assistiti sono avvenuti tra la fine di ottobre 2016 e l’inizio di febbraio 2017. In queste occasioni, la donna avrebbe guadagnato quasi 41’000 franchi.

L’imputata ha accompagnato i suoi clienti alla morte nell’ambito dell’associazione «Carpe Diem», da lei stessa fondata.

In precedenza, l’imputata aveva lavorato per tredici anni, anche per Exit in Ticino.

