TicinoConsegnate oltre 11'000 firme per l'iniziativa «Smartphone: a scuola no!»
Swisstxt
5.12.2025 - 17:26
Sono state consegnate venerdì alla Cancelleria dello Stato a Bellinzona 11'111 firme per l'iniziativa «Smartphone: a scuola no!».
Il comitato promotore interpartitico, con primo firmatario Fiorenzo Dadò (il Centro), ha superato l'obiettivo di 7'000 firme con un mese d'anticipo. Il comitato si dice «molto soddisfatto», ma la raccolta firme continua.
I promotori si attendono una rapida «presa di coscienza» da parte di Consiglio di Stato e Gran Consiglio. I promotori invitano inoltre il DECS a intraprendere i passi necessari per attuare quanto richiesto dall’iniziativa, coinvolgendo nelle discussioni gli stessi iniziativisti.