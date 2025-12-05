  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Consegnate oltre 11'000 firme per l'iniziativa «Smartphone: a scuola no!»

Swisstxt

5.12.2025 - 17:26

Gli iniziativisti a Bellinzona con le firme raccolte
Gli iniziativisti a Bellinzona con le firme raccolte
Tipress

Sono state consegnate venerdì alla Cancelleria dello Stato a Bellinzona 11'111 firme per l'iniziativa «Smartphone: a scuola no!».

SwissTXT

05.12.2025, 17:26

05.12.2025, 17:29

Il comitato promotore interpartitico, con primo firmatario Fiorenzo Dadò (il Centro), ha superato l'obiettivo di 7'000 firme con un mese d'anticipo. Il comitato si dice «molto soddisfatto», ma la raccolta firme continua.

I promotori si attendono una rapida «presa di coscienza» da parte di Consiglio di Stato e Gran Consiglio. I promotori invitano inoltre il DECS a intraprendere i passi necessari per attuare quanto richiesto dall’iniziativa, coinvolgendo nelle discussioni gli stessi iniziativisti.

I più letti

Ecco la sorprendente scelta della principessa Kate per accogliere il presidente tedesco
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Sfida con l'Italia possibile: ecco le avversarie della Svizzera ai Mondiali 2026
Beffa da un centesimo: Ponti secondo nei 100 delfino
Aurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia

Altre notizie

Giustizia. Chiuso il processo sul caso Belfor, condannati i due assicuratori della maxi-truffa

GiustiziaChiuso il processo sul caso Belfor, condannati i due assicuratori della maxi-truffa

Ticino. Tentati furti con scasso, arrestate due giovani ragazze a Chiasso

TicinoTentati furti con scasso, arrestate due giovani ragazze a Chiasso

Grigioni. Petizione per asili nido più accessibili, raccolte 2'355 firme

GrigioniPetizione per asili nido più accessibili, raccolte 2'355 firme