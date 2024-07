Un grave incidente nella galleria Viamala ha imposto la chiusura dell’A13 in entrambe le direzioni tra Thusis-Sud e Zillis.

Lo ha comunicato ViaSuisse Lunghe attese in A13 tra Andeer e Zillis in direzione Coira e traffico congestionato in entrambe le direzioni sulla cantonale tra Zillis e Viamala. Il traffico è stato deviato sulla cantonale.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla RSI, l’incidente, un frontale tra due veicoli, è avvenuto poco dopo le 18.00. Sul posto è intervenuto un elicottero della REGA.

