Ultimi cantieri autostradali prima della pausa invernale Tipress

Chiusure notturne dell'autostrada tra Faido e Quinto dal 3 dicembre per test di sicurezza previsti in quattro momenti.

Swisstxt

Lo annuncia lunedì l'Ufficio federale delle strade (USTRA). Lo stop al traffico è necessario per testare i nuovi impianti elettromeccanici (sensori incendio, fumo, contromano) nelle gallerie del Piottino. Un lavoro che rientra nel programma per il risanamento della tratta. Le chiusure avverranno nelle notti del 3-4, 5-6, 9-11 e 16-18 dicembre dalle 22 alle 5. Il traffico sarà deviato lungo la strada cantonale. Dal 20 dicembre, la tratta sarà libera per la pausa invernale dei cantieri, con ripresa dei lavori in primavera 2025.

Swisstxt