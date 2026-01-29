  1. Clienti privati
Traffico stradale Riprendono il lavori sull'A2 nel tratto tra Gentilino e Lamone

Swisstxt

29.1.2026 - 14:34

USTRA

Dopo la pausa invernale, sull'autostrada A2 riprendono i lavori nel tratto compreso fra Gentilino e Lamone. Lo ha comunicato giovedì l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Redazione blue News

29.01.2026, 14:34

29.01.2026, 14:46

Nel corso del 2026 è previsto il completamento del risanamento del tratto in pianura sulla carreggiata sud-nord e sulla bretella parallela alla A2 presso lo svincolo Lugano Nord.

Nel tratto in collina nel corso dell'anno sarà completato l'innalzamento della careggiata nord-sud e il suo risanamento. Tra i vari lavori si contano la posa di ripari fonici e la realizzazione di una nuova area di sosta di Viglio.

