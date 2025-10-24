Lavori in corsoChiusure notturne allo svicolo della A2 a Lugano Nord. Ecco quando
24.10.2025 - 08:26
L'Ufficio federale delle strade (USTRA) informa che per completare la posa della pavimentazione fonoassorbente allo svincolo A2 di Lugano Nord, a partire dalla domenica 26 ottobre 2025 sarà necessario chiudere al traffico per 5 notti in modo alternato le rampe autostradali di entrata in direzione sud.
L’accesso verso sud sarà sempre garantito lungo un percorso alternativo che sarà segnalato.
Le chiusure sono previste fra le 21.00 e le 5.00. Il programma potrebbe subire delle modifiche a causa delle condizioni meteorologiche.
Per questo motivo le notti fra lunedì 3 e martedì 4, come pure fra martedì 4 e mercoledì 5 novembre, verranno considerate come riserva.