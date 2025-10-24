  1. Clienti privati
Lavori in corso Chiusure notturne allo svicolo della A2 a Lugano Nord. Ecco quando

Swisstxt

24.10.2025 - 08:26

Cantiere stradale notturno
Cantiere stradale notturno
Tipress

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) informa che per completare la posa della pavimentazione fonoassorbente allo svincolo A2 di Lugano Nord, a partire dalla domenica 26 ottobre 2025 sarà necessario chiudere al traffico per 5 notti in modo alternato le rampe autostradali di entrata in direzione sud.

SwissTXT

24.10.2025, 08:26

24.10.2025, 08:36

L’accesso verso sud sarà sempre garantito lungo un percorso alternativo che sarà segnalato.

Le chiusure sono previste fra le 21.00 e le 5.00. Il programma potrebbe subire delle modifiche a causa delle condizioni meteorologiche.

Per questo motivo le notti fra lunedì 3 e martedì 4, come pure fra martedì 4 e mercoledì 5 novembre, verranno considerate come riserva.

