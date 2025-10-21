Branco CarvinaAbbattuti due giovani lupi a Mezzovico
21.10.2025 - 18:55
Due esemplari, nati nel 2025, del branco Carvina sono stati abbattuti a Mezzovico.
21.10.2025, 19:02
Lo comunica il Dipartimento del territorio ticinese, indicando che sommando questi abbattimenti a quelli di settembre, risultano eliminati tutti i cuccioli del branco nati durante quest’anno.
Il mese scorso il Governo ticinese aveva ordinato l’abbattimento di tutto il branco, composto allora da tre adulti e tre cuccioli, in quanto era stata confermata la presenza di un lupo ibrido, un incrocio tra lupo e cane.
Oltre al branco Carvina, il Consiglio di Stato aveva ordinato a settembre la regolazione proattiva anche per i branchi Bedretto e Madom.