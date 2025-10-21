Regolazione dei lupi Archivio Keystone

Due esemplari, nati nel 2025, del branco Carvina sono stati abbattuti a Mezzovico.

Lo comunica il Dipartimento del territorio ticinese, indicando che sommando questi abbattimenti a quelli di settembre, risultano eliminati tutti i cuccioli del branco nati durante quest’anno.

Il mese scorso il Governo ticinese aveva ordinato l’abbattimento di tutto il branco, composto allora da tre adulti e tre cuccioli, in quanto era stata confermata la presenza di un lupo ibrido, un incrocio tra lupo e cane.

Oltre al branco Carvina, il Consiglio di Stato aveva ordinato a settembre la regolazione proattiva anche per i branchi Bedretto e Madom.