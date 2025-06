Tipress

In Ticino ci sono novità in ambito scolastico: il Cantone sta lavorando per capire se e come cambiare il modello di abilitazione dei docenti.

È quanto ha detto in Parlamento la consigliera di Stato Marina Carobbio, direttrice del Dipartimento dell’educazione, durante l’analisi del Consuntivo 2024.

Si tratta di approfondimenti avviati in relazione al caso dei 13 aspiranti insegnanti di italiano senza un reale sbocco professionale al termine della formazione.

Il Cantone ha raccolto i dati relativi ai modelli presenti nel resto della Svizzera. Un rapporto finale è atteso per marzo 2026.