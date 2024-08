Tipress

Si contano ingenti danni materiali in seguito a un incendio scoppiato oggi (mercoledì) poco dopo le 17 in un’abitazione ad Astano, in via ai Bréi.

Swisstxt

Il rogo ha avuto origine, ha comunicato la polizia, all’interno di un deposito di materiale.

Le fiamme si sono poi propagate a tutto lo stabile, che è stato precauzionalmente evacuato.

