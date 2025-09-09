Per l'uomo diagnosi di pedofilia Archivio Ti-Press

Quattro anni di abusi, per un totale di circa 150 episodi.

Sono i soprusi che il 78enne italiano comparso alle Assise criminali di Lugano, reo confesso, commise ai danni della sua nipotina tra il 2021 e il 2024.

La Corte lo ha condannato a quattro anni di carcere e all'espulsione dalla Svizzera per otto.

I fatti sono avvenuti dal settembre del 2021 al maggio del 2024 e si è trattato di toccamenti di vario genere.

L’uomo, in carcere dall’agosto del 2024 si è detto pentito. La perizia psichiatrica allestita su di lui è giunta alla diagnosi di pedofilia e non vi è alcune scemata imputabilità. Inoltre il rischio di recidiva è stato definito alto.