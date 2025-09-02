Sentenza dopo due giorni di processo tipress

Condanna a 34 mesi di carcere, 12 dei quali da espiare. È la pena inflitta martedì dal giudice Paolo Bordoli a un giovane del Locarnese che, dal 2020 al 2023, abusò di una bambina amica di famiglia.

SwissTXT Swisstxt

Tra le misure disposte dalla Corte, anche il divieto a vita di svolgere qualsiasi attività a contatto con minorenni.

Il 24enne – che è stato riconosciuto colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale e ripetuta pornografia dura – ha costretto la bambina a baci, masturbazioni e rapporti orali.

All’epoca dei primi fatti, la vittima aveva solamente 9 anni.