TicinoAbusò di una bimba amica di famiglia, giovane del Locarnese condannato
2.9.2025 - 17:33
Condanna a 34 mesi di carcere, 12 dei quali da espiare. È la pena inflitta martedì dal giudice Paolo Bordoli a un giovane del Locarnese che, dal 2020 al 2023, abusò di una bambina amica di famiglia.
Tra le misure disposte dalla Corte, anche il divieto a vita di svolgere qualsiasi attività a contatto con minorenni.
Il 24enne – che è stato riconosciuto colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale e ripetuta pornografia dura – ha costretto la bambina a baci, masturbazioni e rapporti orali.
All’epoca dei primi fatti, la vittima aveva solamente 9 anni.