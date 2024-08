Abusi, confermato l'arresto del prete docente del Papio

Il carcere della Farera. Tipress

Rimarrà in carcerazione preventiva per i prossimi due mesi il prete, docente al collegio Papio di Ascona e al liceo di Savosa, indagato per reati di natura sessuale.

Di venerdì nel tardo pomeriggio è la notizia che il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la richiesta della procuratrice pubblica Valentina Tuoni, titolare dell’indagine.

Nel frattempo emergono altri dettagli sulla vicenda. Secondo quanto appurato dalla RSI, la vittima dei presunti abusi, oggi maggiorenne, si sarebbe fatta avanti già a inizio marzo con l’amministratore apostolico Alain De Raemy.

Stando alla RSI, l'uomo avrebbe subito abusi nel corso di qualche anno, e il tutto sarebbe iniziato quando era minorenne.

I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa, almeno a più di 5. Secondo l'emittente di Comano l'imputato avrebbe già ammesso delle cose, di cui però non si sanno i dettagli.

Di cosa si occupava il prete arrestato?

Don Patrizio Foletti, rettore del Papio, ha detto alla RSI di escludere che i fatti siano legati alle attività nel collegio.

Il sacerdote aveva il ruolo di assistente spirituale di pastorale giovanile, era docente al liceo e membro di commissioni e forum. Dal 2008 è a capo dell'Ufficio dell'insegnamento religioso scolastico.

È stato cautelativamente sospeso dalla Diocesi, mentre il DECS ha detto alla RSI che «sono in corso gli approfondimenti necessari per valutare l’opportunità di eventuali misure amministrative, di competenza del Consiglio di Stato».

