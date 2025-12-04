GiustiziaAbusi sessuali sulla figliastra, patrigno condannato a 4 anni di carcere
Swisstxt
4.12.2025 - 09:55
Un uomo è stato condannato a 4 anni di carcere giovedì mattina a Lugano per aver abusato sessualmente della figliastra 12enne.
SwissTXT
04.12.2025, 09:55
04.12.2025, 10:02
Swisstxt
Con lui è stata condannata anche la moglie, per averlo coperto. È stato quindi confermato integralmente l’atto d’accusa della procura. La pena per la donna è di un anno e mezzo di carcere sospeso; il suo legale ha detto che valuterà se ricorrere contro questa decisione.
Hanno invece già annunciato l’appello i difensori dell’uomo. In questo processo tutto si è deciso sulla base della credibilità dell’una, la vittima, e degli altri, la coppia di genitori. La Corte ha creduto alla giovane, abusata quando aveva 12 anni.