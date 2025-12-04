Il dibattimento si era tenuto una decina di giorni fa (immagine illustrativa). Ti-Press

Un uomo è stato condannato a 4 anni di carcere giovedì mattina a Lugano per aver abusato sessualmente della figliastra 12enne.

SwissTXT Swisstxt

Con lui è stata condannata anche la moglie, per averlo coperto. È stato quindi confermato integralmente l’atto d’accusa della procura. La pena per la donna è di un anno e mezzo di carcere sospeso; il suo legale ha detto che valuterà se ricorrere contro questa decisione.

Hanno invece già annunciato l’appello i difensori dell’uomo. In questo processo tutto si è deciso sulla base della credibilità dell’una, la vittima, e degli altri, la coppia di genitori. La Corte ha creduto alla giovane, abusata quando aveva 12 anni.