  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giustizia Abusi sessuali sulla figliastra, patrigno condannato a 4 anni di carcere

Swisstxt

4.12.2025 - 09:55

Il dibattimento si era tenuto una decina di giorni fa (immagine illustrativa).
Il dibattimento si era tenuto una decina di giorni fa (immagine illustrativa).
Ti-Press

Un uomo è stato condannato a 4 anni di carcere giovedì mattina a Lugano per aver abusato sessualmente della figliastra 12enne.

SwissTXT

04.12.2025, 09:55

04.12.2025, 10:02

Con lui è stata condannata anche la moglie, per averlo coperto. È stato quindi confermato integralmente l’atto d’accusa della procura. La pena per la donna è di un anno e mezzo di carcere sospeso; il suo legale ha detto che valuterà se ricorrere contro questa decisione.

Hanno invece già annunciato l’appello i difensori dell’uomo. In questo processo tutto si è deciso sulla base della credibilità dell’una, la vittima, e degli altri, la coppia di genitori. La Corte ha creduto alla giovane, abusata quando aveva 12 anni.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Amy Schumer svela l'incredibile trasformazione: «Ho perso 23 kg per sopravvivere»
Ecco perché anche la Jungfrau è nella lista degli 8 luoghi da non visitare nel 2026
Ecco la mappa di quale cantone paga di più, o meno, per i farmaci
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain

Altre notizie

Ticino. La rettrice dell'USI Luisa Lambertini si dimette

TicinoLa rettrice dell'USI Luisa Lambertini si dimette

Grigioni. Luce verde per la moratoria all'ospedale di Samedan

GrigioniLuce verde per la moratoria all'ospedale di Samedan

Nessun rischio per la popolazione. Rilevato il primo caso di West Nile Virus autoctono in Ticino

Nessun rischio per la popolazioneRilevato il primo caso di West Nile Virus autoctono in Ticino