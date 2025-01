Il giudice Mauro Ermani si è dimesso per «motivi di salute». Tipress

L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha accolto le dimissioni con effetto immediato del presidente del Tribunale penale cantonale Mauro Ermani.

SwissTXT Swisstxt

La richiesta del giudice era sul tavolo del gremio da inizio anno, chiedendo per motivi di salute e per il buon funzionamento del tribunale di essere esonerato subito e non dopo i sei mesi previsti dal contratto. Ora si potrà dunque procedere alla nomina di un sostituto.

Nel frattempo al Tribunale penale cantonale restano operativi due giudici su cinque, a causa dei due destituiti un mese fa. Si aspetta una decisione sul ricorso pendente con la richiesta di effetto sospensivo o di reintegro.