Lugano Accoltellamento fra due detenuti al carcere La Stampa

Swisstxt

21.8.2025 - 12:02

La Stampa
La Stampa
archivio TiPress

Giovedì mattina, al penitenziario cantonale ticinese La Stampa, si è verificato un accoltellamento tra due detenuti.

SwissTXT

21.08.2025, 12:02

21.08.2025, 12:08

I fatti sono avvenuti all’interno del perimetro della prigione, in tarda mattinata, durante il passeggio.

Si tratta di informazioni raccolte dalla RSI, stando alla quale la vittima non è in pericolo di morte.

Subito sono intervenuti gli agenti di custodia. Del caso si sta occupando ora la Polizia cantonale, che dovrà chiarire cause esatte nonché la dinamica dell’episodio.

Impossibile al momento, saperne di più. La polizia cantonale ed il ministero pubblico dovrebbero rilasciare una nota stampa in giornata.

