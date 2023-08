Il ferimento con un coltello avvenne il 24 novembre 2020. Tipress

È stata aumentata a 10 anni e 6 mesi la condanna nei confronti dell'autrice dell'accoltellamento avvenuto nel novembre 2020 alla Manor di Lugano.

Lo ha deciso la Corte d'appello del Tribunale penale federale, confermando la violazione della legge federale che vieta i gruppi Al-Qaeda e Stato islamico.

Il caso era tornato in aula lo scorso luglio, dopo che in prima istanza la donna – 29enne all'epoca dei fatti – era stata condannata a una pena di nove anni, sospesa per permettere un trattamento psichiatrico stazionario.

Nel novembre del 2020, la donna era entrata nel grande magazzino, dove aveva rubato un coltello e ferito due clienti, gridando «Allah u Akbar» – «Dio è il più grande», prima di essere immobilizzata.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva chiesto una pena detentiva di 14 anni. Per l'accusa, non ci sono dubbi sul fatto che la donna sia stata radicalizzata e abbia commesso un atto terroristico. La difesa ha dal canto suo criticato fortemente le condizioni di detenzione dell'imputata e ha chiesto una leggera riduzione della pena di primo grado.

«È stato il più grande errore della mia vita»

In prima istanza la donna aveva dichiarato di non avere rimpianti e che avrebbe dovuto compiere il reato in modo più deciso. All'inizio del processo d'appello, invece si è dichiarata completamente pentita. «È stato il più grande errore della mia vita», ha detto più volte durante l'interrogatorio. Si è anche scusata con le vittime, sorprendendo con la sua dichiarazione i suoi stessi avvocati difensori.

Ha suscitato sorpresa pure l'affermazione che il giorno dell'accoltellamento ci sarebbe dovuto essere anche un attentato con una bomba. Il suo compito – ha detto – era di attirare l'attenzione su di sé aggredendo qualcuno con un coltello. Gli attentatori però non si sono presentati, ha aggiunto rifiutandosi di fornire i loro nomi.

Swisstxt / SDA