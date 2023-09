Rubinetti chiusi Ti-Press

acqua erogata nei quartieri di Moleno e Preonzo non è potabile e ciò varrà fino a nuovo avviso.

L’Azienda Multiservizi Bellinzona nella tarda serata di venerdì ha comunicato che a causa di problemi all’acquedotto e di un conseguente inquinamento microbiologico, l’ L’utenza è tenuta a rispettare le consuete precauzioni che valgono in questi casi: l’acqua corrente non deve essere bevuta, non può essere utilizzata per l’igiene orale e nemmeno per la preparazione di alimenti freddi o per il risciacquo di utensili da cucina. L’acqua può invece essere utilizzata senza limitazioni se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazioni anormali.

Swisstxt