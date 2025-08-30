L'acqua dell'acquedotto di Peccia-Menzonio non è potabile a causa delle forti piogge.
L'Azienda acqua potabile di Lavizzara ha esteso il divieto alle frazioni di Peccia, Prato-Sornico, Broglio e Menzonio.
Non va usata per bere, igiene orale e preparazione cibi. Può essere utilizzata solo se bollita per 5 minuti, in assenza di odori o colori anomali.
I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la potabilità il prima possibile.
L'allerta meteo per il Sopraceneri è rientrata venerdì mattina. Il divieto sull'uso dell'acqua resta fino a nuovo avviso.