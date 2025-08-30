  1. Clienti privati
Per le forti precipitazioni Acqua non potabile a Peccia, Prato-Sornico, Broglio e Menzonio

Swisstxt

30.8.2025 - 16:57

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Tipress

L'acqua dell'acquedotto di Peccia-Menzonio non è potabile a causa delle forti piogge.

SwissTXT

30.08.2025, 16:57

30.08.2025, 17:21

L'Azienda acqua potabile di Lavizzara ha esteso il divieto alle frazioni di Peccia, Prato-Sornico, Broglio e Menzonio.

Non va usata per bere, igiene orale e preparazione cibi. Può essere utilizzata solo se bollita per 5 minuti, in assenza di odori o colori anomali.

I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la potabilità il prima possibile.

L'allerta meteo per il Sopraceneri è rientrata venerdì mattina. Il divieto sull'uso dell'acqua resta fino a nuovo avviso.

