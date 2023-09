Il Servizio approvvigionamento idrico del comune di Centovalli ha reso noto oggi, sabato, che l'acqua distribuita in zona Rasa è ora nuovamente potabile e può quindi essere utilizzata normalmente.

Immagine d'archivio. ©CER/Ti-Press / Davide Agosta

Il Servizio invita tuttavia la popolazione a far scorrere l'acqua, calda e fredda, attraverso tutti i rubinetti per una durata di cinque minuti.

L'acqua rimane ancora non potabile nelle frazioni di Pila e Lionza.

Anche nelle Centovalli, come in diverse altre località del canton Ticino , era stato diramato un avviso di non potabilità in seguito alle forti precipitazioni che si erano abbattute sul territorio.

Swisstxt