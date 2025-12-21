  1. Clienti privati
Avvento Un dicembre sottotono per gli acquisti nelle maggiori città ticinesi

Swisstxt

21.12.2025 - 18:58

A Lugano c'è qualche sorriso
A Lugano c'è qualche sorriso
tipress

Mancano pochi giorni al Natale e questo significa, per molti, la corsa agli acquisti degli ultimi regali.

SwissTXT

21.12.2025, 18:58

21.12.2025, 19:08

Come stanno andando le vendite? Interpellati dalla RSI, i commercianti di Locarno, Lugano e Bellinzona hanno espresso valutazioni diverse. A Locarno quasi tutti i negozianti, in particolare in Città Vecchia, parlano del peggior dicembre degli ultimi anni.

Meno bene del 2024, ma con toni meno pessimistici, a Bellinzona, mentre a Lugano i segnali sono migliori e ci sono negozianti che parlano di un fatturato in linea con il passato. Lorenza Sommaruga, presidente della Federcommercio, mette le mani avanti: «I bilanci si fanno solo a fine mese».

