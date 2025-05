Addio a Gianni Dinelli, voce storica della RSI

Gianni Dinelli (foto d'archivio). Ti-Press

È scomparso all’età di 76 anni Gianni Dinelli, storico volto e voce della RSI, celebre per il suo stile ironico e per le tante trasmissioni radiofoniche e televisive che hanno segnato oltre trent'anni di palinsesto.

Redazione blue News fon

Gianni Dinelli, noto conduttore, è morto mercoledì dopo una lunga malattia, come reso noto dalla stessa RSI.

Nato a Milano nel 1947, Dinelli entrò alla Radio Svizzera Italiana nel 1976 e divenne presto una figura centrale della programmazione radiofonica.

Nel corso di oltre trent'anni, ha guidato con successo numerose trasmissioni molto amate dal pubblico, tra cui Hello Music (1985), Dicaladedica (1994) e il quiz domenicale Premi in natura, trasmesso su Rete Uno tra il 1998 e il 2000.

Nel 2003 ideò e condusse Beato fra le nonne, trasmissione in diretta realizzata in occasione dei 70 anni della RSI. Anche sul fronte televisivo ha lasciato il segno, conducendo programmi come MusicMag (1984), Decisione finale (1993) e TeleTombola (1995).

Dinelli si ritirò ufficialmente nel 2012, lasciando un segno indelebile nel mondo della radio e della TV della Svizzera italiana, grazie al suo spirito brillante e alla sua capacità di coinvolgere il pubblico con empatia e leggerezza.