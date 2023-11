Il mago Fantasios www.fantasios-sylvie.com

Si è spento sabato all’età di 78 anni Alfonso Paganetti, il mago Fantasios, che da tempo lottava contro una grave malattia.

Attratto fin da bambino dall’arte della magia, nel 1975 aveva seguito un corso a Saint Vincent, l’anno dopo comincia l’attività di prestigiatore continuata con un corso di perfezionamento con Hank Vermeiden, diventando uno degli illusionisti più richiesti d’Europa.

La sua carriera è stata costellata di riconoscimenti.

Nel 1979 a Bruxelles si classifica secondo in assoluto al congresso mondiale della Federazione internazionale delle società magiche. A quel tempo si esibisce per sei mesi a New York al Court Theater di Broadway poi porta i suoi spettacoli in tutto il mondo.

Nel 2014 aveva festeggiato con un nuovo spettacolo i suoi 40 anni di carriera.

