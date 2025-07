Ritalin, medicamento utilizzato per il trattamento dell'ADHD Keystone

Stando a un'analisi pubblicata mercoledì dalle testate dell'editore CH Media, in Ticino i medicamenti contro i disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) vengono somministrati sette volte meno che a Basilea Città.

In Ticino le prescrizioni per adulti ammontano a 1,3 dosi giornaliere per 1000 abitanti, mentre a Basilea si parla di 9,1 dosi.

Per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti, è Neuchâtel a guidare la graduatoria, con 17,4 dosi. Ultimo sempre il Ticino, con 2,2 dosi.

Lo studio, che si basa sui dati dell'Osservatorio svizzero della salute, evidenzia un forte divario tra il nord e il sud della Confederazione.