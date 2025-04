Il Collegio Papio di Ascona Tipress

Il professor Adrian Pablé, nato nel 1971 a Zugo, sarà il nuovo rettore del Collegio Papio ad Ascona dal prossimo 1°luglio.

Swisstxt

L'incarico a Pablé, che padroneggia quattro lingue oltre al latino, ha avuto il nulla osta dell'amministratore apostolico de Raemy dopo la scelta all'unanimità del Consiglio di Fondazione al termine di una lunga ricerca.

Laureato e dottorato in filologia inglese e italiana all'Università di Zurigo. Ha insegnato all'University of Hong Kong dal 2009 al 2023 e, dopo essere rientrato in Svizzera per motivi famigliari, insegna alla SUPSI, dove manterrà un incarico al 20%. E' sposato con quattro figli.