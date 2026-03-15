Aereo scompare dopo il decollo da Locarno: ricerche in Val Bavona

Le ricerche dellmonomotore sono in corso (immagine simbolica). KEYSTONE

Un aereo monomotore con una persona a bordo risulta disperso dopo il decollo da Locarno; le ricerche si concentrano nella zona montuosa della Val Bavona.

Redazione blue News Swisstxt

Un velivolo monomotore con una sola persona a bordo risulta disperso da venerdì pomeriggio dopo essere decollato dall'aeroporto di Locarno.

Stando alla RSI, l'aereo era diretto a nord delle Alpi, oltre il San Gottardo, quando ha improvvisamente cessato di trasmettere la propria posizione ai radar.

Poco dopo le 14 la Centrale comune di allarme della Polizia cantonale (CECAL) è stata informata di un possibile incidente aereo nella regione montuosa compresa tra il Poncione di Cavagnolo, il Poncione di Valleggia e la Cima di Lago, in Val Bavona.

Sul luogo indicato sono stati inviati diversi soccorritori, tra cui agenti della Polizia cantonale, specialisti del Soccorso alpino svizzero e un equipaggio della REGA.

Le ricerche si stanno svolgendo in condizioni particolarmente difficili a causa del terreno accidentato e del maltempo che interessa la zona.