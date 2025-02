L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Keystone

Finisce cappottata con la sua vettura in un torrente, ma se la cava relativamente bene grazie al rapido intervento di una persona che aveva assistito alla scena: è successo ieri pomeriggio a una 83enne a Oftringen, nel canton Argovia.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale la conducente, che proveniva da Rothrist (AG), si è immessa in una rotonda e ha perso il controllo del suo veicolo, una Opel: l'auto ha prima urtato un autobus del trasporti pubblici locali, poi ha superato l'area verde della rotatoria e un'isola spartitraffico, quindi è uscita di strada passando dalla carreggiata opposta ed è finita in una scarpata, ribaltandosi e terminando la sua corsa sul tetto nel greto di un torrente, nell'acqua profonda fino alla vita.

I passeggeri del bus si sono immediatamente precipitati sul luogo dell'incidente e uno di loro ha coraggiosamente estratto l'anziana dall'abitacolo, spiegano le forze dell'ordine. Fra i presenti c'era pure un medico che ha subito prestato i primi soccorsi. Un'ambulanza ha poi ricoverato l'automobilista in ospedale: a parte l'ipotermia la donna è rimasta illesa.

L'Opel è andata completata distrutta ed è stata recuperata con l'aiuto dei pompieri e di una gru. È stato inoltre necessario utilizzare anche un escavatore per rimuovere il terreno contaminato.

Sono in corso indagini per determinare le cause dell'incidente. Ma nel frattempo la polizia cantonale ha provvisoriamente ritirato la patente di guida all'anziana.