Archivio Tipress

Da quest'anno le strutture carcerarie cantonali ticinesi potranno contare su altri quattro agenti di custodia con attestato professionale federale, ottenuto al termine della scuola organizzata a Friburgo.

Swisstxt

Ne ha dato notizia venerdì il Dipartimento delle Istituzioni, ricordando che nel frattempo il 3 febbraio ha preso avvio in Ticino la Scuola per agenti di custodia 2025. Fino al 28 febbraio è inoltre possibile partecipare al concorso di assunzione di agenti di custodia – femminili e maschili – per la prossima scuola. Il bando è disponibile su www.ti.ch/concorsi.